Barcelone - Malaise : Koeman monte au créneau pour Antoine Griezmann !

Publié le 28 septembre 2020 à 17h00 par T.M.

Reparti pour une deuxième saison avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann est de nouveau apparu en difficulté lors de la rencontre face à Villarreal. Le Français peut néanmoins compter sur le soutien de Ronald Koeman.

Arrivé l’été dernier, Antoine Griezmann a rencontré de grandes difficultés à trouver sa place au FC Barcelone lors de sa première saison. Acheté pour 120M€, le Français est donc attendu au tournant pour ce nouvel exercice. Et pour le joueur de 29 ans, cela n’a pas très bien commencé face à Villarreal. Alors qu’Ansu Fati, Lionel Messi et Philippe Coutinho se sont distingués, Griezmann a été lui plus en retrait, rencontrant les mêmes difficultés à s’intégrer au jeu blaugrana que lors des derniers mois. A voir si cela continuera au fil des mois, mais pour espérer relever le tête, Antoine Griezmann peut se reposer sur Ronald Koeman, qui compte énormément sur son joueur, lui qui avait assuré vouloir l’utiliser à son vrai poste.

Koeman est satisfait