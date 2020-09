Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a joué un rôle décisif pour Luis Suarez !

Publié le 27 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Luis Suarez est désormais un joueur de l’Atlético de Madrid, l’Uruguayen a pu compter sur les conseils de son ancien partenaire au FC Barcelone et ancien joueur des Colchoneros, Antoine Griezmann.

L’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone a fait des victimes et pas des moindres. En effet, Luis Suarez a immédiatement été poussé vers la sortie, lui qui évoluait chez les Blaugrana depuis 2014. L’aventure de l’Uruguayen en Catalogne vient donc de prendre fin et c’est désormais un nouveau chapitre qui s’ouvre pour lui. Désormais, c’est le maillot de l’Atlético de Madrid que Luis Suarez portera. L’attaquant de 33 ans a donc filé vers la capitale espagnole et a notamment pu compter sur les conseils d’Antoine Griezmann avant de débarquer chez les Colchoneros.

Suarez a pu compter sur Griezmann