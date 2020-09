Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Suarez ne passe vraiment pas…

Publié le 26 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Réagissant aux commentaires accusateurs de Lionel Messi concernant les dirigeants du FC Barcelone dans le départ de Luis Suarez, Samuel Eto’o et Daniel Alves n’y sont pas allés par quatre chemins.

« Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter, écrit Lionel Messi. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend » . Voici le message que Lionel Messi a fait passer sur son compte Instagram . Capitaine du FC Barcelone, lui qui a lui-même voulu quitter le navire blaugrana cet été, l’Argentin n’a pas compris ni toléré la gestion du cas Luis Suarez, son grand ami. Mais Messi n’est pas un cas isolé. Les anciens joueurs passés par le FC Barcelone ces dernières années se sont eux aussi offusqués de ce feuilleton.

Samuel Eto’o et Daniel Alves ne digèrent pas le dossier Suarez !