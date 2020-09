Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Neymar, Dani Alves soutient le coup de gueule de Messi !

Publié le 26 septembre 2020 à 1h30 par D.M.

Plusieurs joueurs ou anciens membres du FC Barcelone se sont prononcés sur le transfert de Luis Suarez et n’ont pas hésité à s’en prendre aux dirigeants du FC Barcelone. Le dernier en date, Dani Alves qui a évolué aux côtés de l'Uruguayen entre 2014 et 2016.

La manière dont Luis Suarez a été écarté du FC Barcelone fait énormément parler. Arrivé en 2014, l’attaquant uruguayen a été poussé vers la sortie par son club qui ne comptait plus sur lui. Proche de l’Uruguayen, Lionel Messi n’a pas hésité à s’en prendre aux dirigeants blaugrana sur Instagram : « Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'aujourd'hui plus rien ne me surprend. » L'Argentin n’est pas le seul à critiquer les responsables catalans puisque son ancien coéquipier Neymar y est également allé de son commentaire : « Incroyable comme façon de faire ».

« C'est une question de respect et ils ne savent rien du respect »