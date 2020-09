Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau refus en coulisses pour Kostas Mitroglou ?

Publié le 25 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Après deux prêts à Galatasaray et au PSV, Kostas Mitroglou n'entre toujours pas dans les plans de l'OM. L'attaquant grec aurait même été proposé gratuitement à la Roma, mais le club italien ne serait pas intéressé.

Vendredi matin, l'OM a officialisé l'arrivée de Luis Henrique (18 ans), et le jeune attaquant brésilien vient donc garnir le secteur offensif d'André Villas-Boas déjà composé à ce poste de Dario Benedetto, Valère Germain... et Kostas Mitroglou ! Le buteur grec, de retour au club cet été après des périodes de prêt à Galatasaray et au PSV Eindhoven, a encore une année de contrat avec l'OM, mais Pablo Longoria envisage de vendre Mitroglou avant la fin du mercato estival. Toutefois, ce dossier s'avère toujours aussi épineux...

Mitroglou recalé par l'AS Rome ?