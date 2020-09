Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est très chaud pour Rüdiger !

Publié le 25 septembre 2020 à 20h30 par A.C.

Antonio Rüdiger, défenseur central de Chelsea courtisé entre autres par le PSG, pourrait être l’un des hommes de cette fin de mercato.

Les spéculations vont bon train concernant l’identité du successeur de Thiago Silva. Pour la presse italienne, Leonardo aurait deux pistes claires. La première concerne Kalidou Koulibaly, pour qui le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de prêt avec option d’achat à 52M€, plus 10M€ de bonus, à en croire Il Corriere dello Sport . Le Napoli réclamerait toutefois pas moins de 80M€ et Leonardo pourrait donc se rabattre sur Milan Skriniar. Ce dernier a l’avantage d’être moins cher que Koulibaly, même si son prix reste conséquent. L'Inter souhaite le vendre, mais demanderait pour le moment pas moins de 60M€. D'ailleurs, José Mourinho et Tottenham sont venus mettre des bâtons dans les roues du PSG dans ce dossier...

La nouvelle piste Rüdiger

Ainsi, Leonardo pourrait aller voir en Premier League ! Le 23 septembre dernier, le Daily Mail a annoncé que le Paris Saint-Germain suivrait de près Antonio Rüdiger. Le défenseur ne serait pas dans les plans de Frank Lampard, qui est toutefois resté très évasif à ce sujet. « Jorginho et Rüdiger ? Ce sont nos joueurs, il y a beaucoup de rumeurs, pas seulement ceux-là, mais beaucoup de nos joueurs » a expliqué le coach de Chelsea, d’après Sky Sports . « Si on doit trouver une solution, elle doit être bonne pour nous, le joueur et l'autre club ». Ce vendredi, RMC Sport a annoncé que Leonardo aurait déjà entamé les discussions avec Chelsea pour emmener Rüdiger au PSG et la formule étudiée serait celle du prêt avec option d’achat.

Attention à la Premier League !