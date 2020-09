Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au milieu, Leonardo pense à un ancien de Ligue 1 !

Publié le 25 septembre 2020 à 17h45 par D.M. mis à jour le 25 septembre 2020 à 17h46

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG aurait ciblé Soualiho Meïté. Le club parisien pourrait lancer une offensive dans ce dossier en cas d‘échec dans le dossier Tiémoué Bakayoko.

Le PSG s’est enlevé une épine du pied en mettant la main sur le successeur de Thomas Meunier. Alessandro Florenzi est arrivé à Paris pour renforcer le côté droit de la défense, mais le mercato est loin d’être terminé pour le club parisien à la recherche d’un attaquant, d’un défenseur central, mais aussi d’un milieu de terrain. Selon nos informations, Leonardo a activé plusieurs pistes en Italie à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore de Marcelo Brozovic (Inter). Mais ce n’est pas tout puisque le directeur sportif a réactivé dernièrement le dossier Tiémoué Bakayoko. Un profil loin de faire l’unanimité puisque l’état-major du club, mais aussi Thomas Tuchel ne seraient pas des inconditionnels du joueur de Chelsea toujours selon nos informations.

Le PSG a un plan B en cas d'échec dans le dossier Bakayoko