Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti lâche un message fort sur son avenir au PSG !

Publié le 25 septembre 2020 à 16h15 par T.M.

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti est aujourd’hui l’un des visages du club de la capitale. Une belle histoire que l’Italien entend bien poursuivre plusieurs années encore.

Leonardo avait flairé le bon coup en allant chercher Marco Verratti à Pescara, alors en Serie B, en 2012. Arrivé dans l’anonymat le plus total, l’Italien s’est rapidement imposé dans l’entrejeu parisien pour devenir aujourd’hui l’un des cadres du club de la capitale. Un joueur essentiel pour Thomas Tuchel en témoignent ses matchs joués sous le maillot parisien. Avec 318 matchs disputés avec le PSG, Verratti est désormais dans le top 5 des Parisiens les plus capés. Ayant eu la possibilité de partir par le passé, notamment au FC Barcelone, l’international transalpin est finalement toujours là, lui qui est sous contrat 2024. Une histoire qui pourrait bien s’étendre encore au-delà de cette date.

« Je veux continuer encore longtemps »

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias du PSG, Marco Verratti s’est confié sur sa longévité avec le club de la capitale. Le protégé de Thomas Tuchel en a alors profité pour faire passer un message sur son avenir, lâchant : « faire partie des joueurs qui ont porté le plus ce maillot, c’est quelque chose de beau. Ça veut dire qu’on a passé beaucoup d’années ensemble, qu’on a gagné beaucoup de titres. Et puis je suis encore jeune dans le foot, je n’ai que 27 ans. Donc j’espère pouvoir jouer encore beaucoup, gagner encore plus. Je ne m’attendais pas à ça quand je suis arrivé et c’est fantastique de vivre ça ici. Je veux continuer encore longtemps. Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique… Ce club, je l’aime. Il m’a fait grandir, il m’a fait connaitre le vrai foot, il m’a tout offert. J’ai pu jouer des grands matches, évoluer avec des grands joueurs, et je suis heureux ici ».