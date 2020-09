Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Neymar... Le Barça est repris de volée pour Suarez !

Publié le 25 septembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Dans la soirée de mercredi, le FC Barcelone a officialisé le départ de Luis Suarez vers l'Atlético. Après les adieux de son ami uruguayen, Lionel Messi y est allé de son coup de gueule. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 du Barça a reproché à sa direction de ne pas avoir traité Luis Suarez de la bonne manière. Un message que Neymar a validé.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Ce qui a profité à l'Atlético. Ce mercredi soir, le Barça a officialisé le transfert de Luis Suarez chez les Colchoneros de Diego Simeone. Interrogé sur les coulisses de son départ, El Pistolero est revenu sur sa conversation avec Ronald Koeman. « Quand l'entraîneur me l'a dit, je m'y attendais parce que cela était déjà sorti. Je peux l'accepter et, comme je l'ai dit dès le début, j'avais un contrat et j'allais continuer l'entraînement. Je lui ai dit que je voulais continuer à m'entraîner jusqu'à ce que je trouve une solution et il était d'accord. Des choses ont été inventées, des choses qui ne sont pas vraies ont été divulguées. Parfois, cela vous indigne, mais vous devez essayer de rester à l'écart. (…) Il est évident que je me sens capable de continuer à jouer en Liga. J'attends cela avec impatience, surtout après la blessure, qui me laisse un goût amer. Je vais dans la direction que je veux, c'est-à-dire en restant compétitif » . Alors que Luis Suarez a quitté le Barça par la petite porte, Lionel Messi s'est agacé et a asséné un énorme tacle à sa direction sur les réseaux sociaux.

«Tu méritais pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait»

« Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend. J’avais commencé à me faire à l’idée mais aujourd’hui, je suis entré dans le vestiaire et la vérité est tombée, raconte aussi l’Argentin. Que ça va être difficile de ne pas continuer de partager au quotidien avec vous, sur les terrains comme en dehors. Vous allez beaucoup nous manquer. Ça fait beaucoup d’années, beaucoup de maté, de repas, de soirées… Beaucoup de choses qu’on n’oubliera jamais, toutes ces journées ensemble. (…) Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau défi. Je t’aime beaucoup, je vous aime beaucoup. A bientôt mon ami » , a-t-il pesté sur son compte Instagram .

«Incroyable comme façon de faire»