Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez, Bartomeu... Neymar répond au gros tacle de Lionel Messi !

Publié le 25 septembre 2020 à 14h00 par A.M.

Alors que Lionel Messi n'a pas hésité à s'en prendre publiquement à la direction du Barça suite au départ de Luis Suarez, Neymar abonde dans le sens de l'Argentin.

Après Neymar en 2017, Lionel Messi a vu filer Luis Suarez. L'Argentin est donc le seul dernier représentant de la fameuse MSN. Et visiblement, l'international argentin n'a pas manqué d'afficher sa déception face au traitement réservé au Pistolero . « Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter, écrit Lionel Messi. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend », a lâché le numéro 10 du Barça sur son compte Instagram.

La MSN se révolte !