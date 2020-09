Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse vente se profile enfin pour Leonardo !

Publié le 25 septembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2021, Julian Draxler fait partie des joueurs que Leonardo souhaite vendre avant le 5 octobre. Un dossier délicat compte tenu de la volonté du joueur et de l'état actuel du marché. Mais le départ de l'international allemand pourrait bien se décanter.

Arrivé en janvier 2017 au Paris Saint-Germain pour quasiment 40M€, Julian Draxler fait plus régulièrement parler de lui sur le mercato que pour ses performances sportives. Et pour cause après six premiers mois globalement réussis, l'international allemand a vu débarquer Neymar et Kylian Mbappé durant l'été 2017. Relégué au second plan, l'ancien joueur de Schalke 04 n'a jamais réellement assumé ce statut et son départ est évoqué lors de chaque mercato. Toutefois, pour le moment il est toujours présent au sein de l'effectif du PSG. Et pour cause, malgré son temps de jeu limité et les déclarations de Joachim Löw qui lui conseille de partir en vue de l'Euro qui se déroulera l'été prochain, Julian Draxler se sent très bien à Paris et ne se presse pas pour quitter son confort et son imposant salaire. Toutefois, à un an de la fin de son contrat, l'Allemand est clairement poussé au départ par Leonardo qui a récemment affirmé que le PSG avait besoin de vendre.

La Russie pourrait débloquer la situation de Draxler

Et alors que le départ de Julian Draxler semble dans l'impasse, notamment à cause son salaire que peu de clubs peuvent assumer sur le marché, la solution pourrait bien venir de la Russie. En effet, d'après les informations du journaliste russe Nobel Arustamyan, l'international allemand a notamment été proposé à Krasnodar il y a quelques semaines. Cependant, « l'un des principaux candidats pour renforcer le Zenit est Julian Draxler », assure Arustamyan avant de révéler que « des négociations actives sont en cours » entre le Zenit et du numéro 23 du PSG. Le club de Saint-Pétersbourg cherche un joueur créateur afin d'épauler Malcom sur les épaules duquel reposent tout le jeu offensif. Une bonne nouvelle pour Leonardo puisque contrairement aux prétendants, le Zenit semble en mesure de répondre aux exigences financières de Julian Draxler.

Les clubs allemands et la Lazio toujours à l'affût