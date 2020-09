Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à 0€ est déjà programmé !

Publié le 25 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Julian Draxler est poussé vers la sortie par Leonardo depuis le début de l’été. Pourtant, le milieu offensif allemand semble avoir d’autres projets pour son avenir…

« Draxler ? C'est un joueur important. Je compte sur lui dans les prochaines semaines. Et après, ce n'est pas seulement mon choix. On doit comprendre la situation, parler avec lui », avait indiqué Thomas Tuchel en juin dernier sur l’avenir très incertain de Julian Draxler au PSG, et l’entraîneur allemand laissait donc entendre qu’il pourrait se débarrasser de son compatriote à qui il ne reste plus qu’une année de contrat au Parc des Princes. Mais malgré la volonté forte du PSG de vendre Draxler cet été pour récupérer un peu de liquidités, le joueur a d’autres plans en tête.

Draxler vise un départ libre en 2021

Comme l’a annoncé L’Equipe jeudi, Julian Draxler serait déterminé à aller au bout de son contrat cette saison en se contentant d’un rôle de remplaçant. Malgré les intérêts du Hertha Berlin et Arsenal à son égard, le milieu de terrain du PSG aurait indiqué en privé qu’il ne bougerait pas et qu’il envisagerait de partir gratuitement vers une destination exotique l’été prochain, avec un gros salaire à la clé.