Mercato - Barcelone : Bartomeu s’attaque à une piste du PSG !

A la recherche d’un défenseur central, le PSG aurait coché le nom d’Antonio Rudiger en difficulté à Chelsea. Mais plusieurs autres cadors européens voudraient recruter le joueur allemand à l’instar du FC Barcelone.

Difficile de se faire une place pour les joueurs placés derrière Gerard Piqué et Clément Lenglet dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Arrivé en janvier 2019 au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a eu que très peu l’occasion de se montrer. Le joueur français voudrait obtenir du temps de jeu et aurait fait part à ses dirigeants de son envie de quitter la Catalogne cet été. Todibo intéresserait de nombreuses équipes à l'instar de Rennes ou du Napoli. L’ancien défenseur du TFC ne serait pas le seul qui pourrait changer d'air puisque le FC Barcelone voudrait se séparer de Samuel Umtiti, victime de nombreux pépins physiques ces derniers mois. Le club catalan voudrait pallier ces prochains départs et aurait ciblé un international allemand.

Rudiger en tête de la short-list du Barça ?