Mercato - PSG : Leonardo pourrait piocher à Chelsea pour la succession Thiago Silva !

Publié le 23 septembre 2020 à 18h15 par Th.B.

Toujours en quête d’un défenseur afin de combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva à Chelsea, le PSG s’intéresserait au profil d’Antonio Rudiger. L’international allemand serait même disponible pour un prêt.

Depuis de longues semaines, voire mois, et bien avant le départ de Thiago Silva pour Chelsea, Leonardo scrute le marché afin de dénicher un successeur au désormais ex-capitaine du PSG. Pour cela, le directeur sportif parisien s’est efforcé de multiplier les pistes. De Kalidou Koulibaly à Milan Skriniar en passant par Dayot Upamecano ou encore David Alaba, le PSG a été lié à de nombreux défenseurs en amont et lors du mercato estival qui va fermer ses portes le 5 octobre prochain. Leonardo est en pleine course contre la montre. Le temps presse et les options se font rares. De quoi amener le directeur sportif du PSG à tenter un coup, du côté de Chelsea.

Rudiger sur le départ, le PSG dans le coup ?