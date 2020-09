Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Issue imminente pour cette piste défensive de Leonardo...

Publié le 23 septembre 2020 à 15h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Santiago Arias devrait bel et bien poursuivre sa carrière en Allemagne.

Le départ de Thomas Meunier a été pallié, avec l’arrivée d’Alessandro Florenzi. Pourtant, en Espagne on a annoncé que le Paris Saint-Germain négociait, pour un autre latéral droit, avec Santiago Arias. Et ça vient d’Andrea Berta en personne ! « Nous parlons avec la Roma, Everton et le PSG, pas avec Leverkusen » a expliqué le directeur sportif de l’Atlético de Madrid, d’après Kicker. Pourtant, plusieurs sources assurent ces dernières heures que ce n’est pas au PSG, à l’AS Roma ou encore à Everton que devrait rebondir Arias... mais bien au Bayer Leverkusen !

Arias, déjà un joueur de Leverkusen ?

D’après les informations de Fabrizio Romano, Santiago Arias aurait déjà passé sa visite médicale avec le Bayer Leverkusen et un accord aurait donc été trouvé, pour un prêt avec obligation d’achat. Un contrat jusqu’en 2025 liera le joueur de l’Atlético de Madrid au club allemand. Romano précise également qu’Everton n’aurait jamais été en course pour Arias.