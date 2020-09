Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel a réclamé son départ !

Publié le 23 septembre 2020 à 14h15 par A.M.

Occupé sur plusieurs dossiers très chauds, Leonardo va désormais devoir s'occuper de la situation de Marcin Bulka qui aurait réclamé son départ d'ici le 5 octobre.

A 12 jours de la fermeture du mercato, les dossiers ne manquent pas pour Leonardo. Entre le recrutement d'un défenseur central et d'un milieu de terrain, voire la vente de certains joueurs, le directeur sportif du PSG a encore du pain sur la planche d'ici le 5 octobre, date de la fermeture du marché des transferts. Jusque-là, Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma, est le seul nouveau joueur parisien puisque les autres mouvements concernent Mauro Icardi et Sergio Rico dont les options d'achat ont été levées. Mais Leonardo pourrait avoir à gérer un nouveau dossier.

Bulka veut partir avant la fin du mercato