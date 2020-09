Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Rico dévoile les coulisses de son retour

Publié le 8 septembre 2020 à 20h15 par A.D.

Prêté par le FC Séville lors de la saison 2019-2020, Sergio Rico a finalement été transféré définitivement au PSG. Le gardien espagnol est revenu sur les coulisses de son retour dans le club de la capitale.

Prêté la saison dernière, Sergio Rico a fait un bref retour au FC Séville avant d'être transféré définitivement au PSG. Désormais, le gardien espagnol est engagé jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale. Lors d'un entretien accordé à PSG TV , Sergio Rico s'est enflammé pour son retour à Paris, avant d'évoquer les négociations avec Leonardo et le club parisien.

«Je n'ai jamais caché mon désir de poursuivre l'aventure»