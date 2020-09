Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Juan Bernat déjà préparée par Leonardo !

Publié le 8 septembre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Juan Bernat serait totalement dans le flou quant à son avenir. En négociation pour prolonger, le latéral gauche espagnol aurait du mal à trouver un accord salarial avec la direction du PSG. Dans cette optique, Leonardo préparerait déjà le potentiel départ de Juan Bernat et aurait identifié deux profils pour son éventuelle succession.

En fin de contrat en juin 2021, Juan Bernat aurait entamé des discussions avec le PSG pour prolonger. D'après les indiscrétions de Paris United , divulguées à la fin du mois d'août, le latéral gauche espagnol peinerait à s'entendre avec les têtes pensantes parisiennes. Ce qui aurait donné des idées au FC Barcelone. Alors qu'il aurait lancé une véritable révolution, le Barça serait prêt à s'immiscer dans le dossier Bernat et à se muer en trouble fête en cas d'ouverture. De son côté, Juan Bernat ne pense pas du tout à un départ du PSG, du moins, il ne compte pas quitter le club de la capitale dans un avenir proche.

Des négociations à la peine entre le PSG et Juan Bernat

« Mon rôle au PSG ? Je joue beaucoup depuis deux ans et c'est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J'aimerais y rester (au PSG) encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue à se développer » , a-t-il confié il y a plus d'une semaine à Radio Marca . Malgré sa volonté de rester au PSG, la situation serait toujours la même. En effet, comme l'a indiqué Paris United ce mardi, le PSG et le clan Juan Bernat aurait toujours de grosses difficultés à se mettre d'accord, et en particulier en terme de salaire. A tel point que Leonardo, le directeur sportif du PSG, se préparerait déjà au pire.

Tagliafico et Reguilon dans le viseur de Leonardo ?

Toujours d'après Paris United , Leonardo imaginerait déjà un départ de Juan Bernat cet été. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG sonderait déjà le marché pour anticiper le potentiel transfert de Juan Bernat (27 ans) cet été. Ainsi, Leonardo aurait ciblé deux profils pour prendre l'éventuelle succession de son latéral gauche. A en croire le média français, l'ancien du Milan AC aurait coché les noms de Nicolas Tagliafico (28 ans, Ajax) et de Sergio Reguilon (23 ans, Real Madrid). Reste à savoir si ces deux joueurs seront ouverts à un départ vers le PSG et si leurs clubs respectifs accepteraient de les laisser filer lors de cette fenêtre de transferts estivale.