Mercato - PSG : Juan Bernat lève le voile sur son avenir !

Publié le 31 août 2020 à 14h15 par A.D. mis à jour le 31 août 2020 à 14h21

Alors que Juan Bernat et le PSG auraient du mal à trouver un terrain d'entente pour une prolongation, le FC Barcelone serait prêt à se muer en trouble fête sur ce dossier. Interrogé sur son avenir, le latéral espagnol a expliqué qu'il n'était pas encore près de quitter le PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Juan Bernat pourrait quitter le PSG librement dans un an s'il ne prolonge pas son contrat. Alors que les négociations entre les deux parties auraient déjà débuté, aucun accord n'aurait été trouvé à ce jour selon les dernières informations de Paris United . En quête d'un latéral gauche, le Barça serait prêt à s'engouffrer dans la brèche et à se positionner sur Juan Bernat. Toutefois, le club catalan ne devrait pas obtenir gain de cause. Lors d'un entretien accordé à Radio Marca , Juan Bernat a affirmé son intention de poursuivre son aventure avec le PSG encore plusieurs saisons.

«J'aimerais rester au PSG encore plusieurs années»