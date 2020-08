Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola est en difficulté pour Lionel Messi !

Publié le 31 août 2020 à 13h30 par Dan Marciano

Manchester City préparerait une offre colossale pour tenter de recruter Lionel Messi lors de ce mercato estival. Mais la tâche s’annonce compliquée pour le club entraîné par Pep Guardiola.

Lionel Messi est prêt à prendre une grande décision pour son avenir. Sous contrat jusqu’en 2021, l’international argentin ne voudrait pas évoluer en Catalogne la saison prochaine et aurait indiqué à ses dirigeants qu’il voulait quitter son club de toujours lors de ce mercato. Le joueur semble déterminé à changer d’air cet été. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté au centre d’entraînement ce dimanche pour passer les test PCR. Lionel Messi voudrait rompre unilatéralement son engagement avec le FC Barcelone en activant une clause présente dans son contrat. Une situation qui a éveillé l’intérêt de nombreux clubs européens à l’instar du PSG, de la Juventus, de l’Inter, mais surtout de Manchester City.

Manchester City prépare son offensive

Manchester City serait le mieux placé dans ce dossier Lionel Messi et serait prêt à casser sa tirelire. Selon les informations de Sport , les dirigeants mancuniens auraient entamé des discussions avec le joueur pour parler chiffres. Selon le média espagnol, les propriétaires de Manchester City comptent dépenser sans compter et envisagerait de proposer un contrat pharaonique à Lionel Messi. Il serait notamment question d’une prime à la signature de 250M€ et d’un salaire annuel de 100M€. La Pulga pourrait s’engager avec le club de Pep Guardiola jusqu’en 2025, mais pourrait rejoindre la MLS deux ans avant de la fin de son contrat et poser ses valises à New York. A en croire le média espagnol, aucune offre concrète ne serait arrivée sur la table des dirigeants barcelonais, mais l'équipe anglaise préparerait déjà sa venue. A en croire le journaliste Marcelo Bechler, Manchester City aurait d’ores et déjà approché une entreprise de production afin de préparer l’officialisation de ce transfert. Pourtant, l’arrivée de Lionel Messi en Angleterre serait compromise.

700M€ pour s’offrir Messi ?