Mercato - Barcelone : Une offre sur la table du Barça pour Lionel Messi ? La réponse

Publié le 31 août 2020 à 10h00 par D.M.

Manchester City serait sur le point de proposer un contrat pharaonique à Lionel Messi. Mais pour l’heure, aucun club n’aurait approché le FC Barcelone pour évoquer le transfert de l’Argentin.

Et si l’on assistait au plus grand transfert de l’histoire lors de ce mercato estival ? Arrivé au FC Barcelone il y a maintenant vingt ans, Lionel Messi serait sur le point de quitter la Catalogne et privilégierait un départ vers Manchester City. Mais des zones d’ombre subsistent encore. En effet, le joueur argentin voudrait quitter le club libre en activant une clause qui lui permet de résilier unilatéralement son contrat. Mais les responsables du FC Barcelone voudraient que la clause libératoire de Lionel Messi fixée à 700M€ soit payée. Une bataille juridique devrait donc avoir lieu entre les deux parties, même si le père de l’Argentin Jorge Messi aurait prévu de rencontrer les dirigeants de la formation catalane afin de trouver un terrain d’entente. Malgré cette situation incertaine, de nombreux clubs resteraient attentifs à la situation à l’image du PSG, de la Juventus ou encore de l’Inter. Mais c’est bien Manchester City qui serait en pole dans ce dossier et préparerait une offre qui pourrait attendre les 750M€ selon Sport .

Aucune offre pour Lionel Messi