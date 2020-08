Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre la Juventus et le Barça, Arturo Vidal est partagé...

Publié le 31 août 2020 à 7h30 par Th.B.

Interrogé sur son avenir, Arturo Vidal a assuré être disponible pour le FC Barcelone. Néanmoins, il n’a pas pour autant fermé la porte à un retour à la Juventus où Andrea Pirlo le voudrait.

Après deux saisons passées au FC Barcelone, Arturo Vidal pourrait être amené à aller voir ailleurs cet été en marge du renouveau que Ronald Koeman aimerait mettre en place au sein du club culé. Récemment, le Chilien assurait être bien au FC Barcelone alors que la Juventus, le PSG et l’Inter s’intéresseraient à son profil selon différents médias. Pour Vidal, la priorité semble être le FC Barcelone où il lui reste un an de contrat. Mais la Juve reste très attractive à ses yeux et en particulier depuis la nomination d’Andrea Pirlo au poste d’entraîneur.

« Je suis à disposition »