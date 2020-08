Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva adresse un énorme tacle à... Unai Emery !

Publié le 31 août 2020 à 11h45 par D.M.

Agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto a critiqué la méthode d’Unai Emery, entraîneur du PSG entre 2016 et 2018.

Le passage d’Unai Emery au PSG n’a pas été une grande réussite. Titré en Ligue Europa avec le FC Séville, le technicien n’a jamais réussi à faire l’unanimité à Paris. Son passage a notamment été marqué par l’épisode de la remontada en huitième de finale de Ligue des champions en 2017. Vainqueur au match aller face au FC Barcelone (4-0), le PSG avait sombré au Camp Nou (défaite 6-1). Une trace indélébile dans la carrière d’Unai Emery.

« Emery ? C'est un bon coach pour la Ligue Europa «