Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va connaitre un échec à 20M€ !

Publié le 31 août 2020 à 11h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, le PSG suit Timothy Castagne depuis plusieurs semaines. Mais Leicester semble avoir pris le dessus dans ce dossier.

Cet été, l'un des dossiers prioritaires du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau latéral droit. Et pour cause, suite au départ de Thomas Meunier, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel, contraignant Thilo Kehrer, défenseur central de formation, à dépanner dans ce secteur de jeu. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo s'est notamment renseigné sur la situation de Timothy Castagne à qui il ne reste qu'un an de contrat à l'Atalanta. Toujours selon nos informations, Leicester a cependant fait une entrée remarquée dans ce dossier ces dernières semaines. Et comme prévu, face à l'attentisme du PSG, les Foxes pourraient bien devancer la concurrence pour s'attacher les services du latéral belge.

Leicester prêt à lâcher 20M€ pour Castagne ?