EXCLU - Mercato : Le PSG intéressé par Timothy Castagne (Atalanta)

Publié le 12 mai 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

En quête d’un nouveau latéral droit, le PSG serait sur la piste de Timothy Castagne, défenseur de l’Atalanta Bergame.

Et si, pour remplacer Thomas Meunier, le PSG se tournait vers un autre défenseur belge ? Selon nos informations, le profil de Timothy Castagne serait en effet sur les tablettes de Leonardo pour ce mercato estival. Auteur d’une superbe saison 2019-2020, à l’image de son club de l’Atalanta Bergame qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (les Italiens ont battu Valence en huitièmes de finale), l’international belge a tapé dans l’œil de beaucoup de clubs. Et le PSG en ferait partie.

Plus qu’un an de contrat…