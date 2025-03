Mbappé : La révélation sur son comportement en privé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très critiqué il y a quelques mois pour son manque d'implication en Equipe de France, Kylian Mbappé a inversé la tendance récemment. L'attaquant français a proposé un discours poignant à ses coéquipiers avant le match retour entre la France et la Croatie. Le capitaine prend son rôle très à cœur désormais, une très bonne nouvelle pour les Bleus.

Désigné comme le capitaine de l'Equipe de France, Kylian Mbappé a failli à ses obligations en 2024 et son manque d'implication a été sévèrement critiqué. L'attaquant du Real Madrid voulait rattraper le coup et visiblement, il a plutôt réussi son coup. Mickaël Landreau, ancien gardien aux 11 sélections chez les Bleus, a révélé les discussions positives entendues.

Mbappé retrouvé, bonne nouvelle

En validant sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations, l'Equipe de France a réussi un joli coup initié par Kylian Mbappé, qui a pris ses responsabilités de capitaine. « Mbappé, des échos que j’ai eus, comportement très positif au sein de l'équipe de France en tant que leader. On sent qu’il y a quelque chose qui est en train de se jouer et de se passer, donc c’est dans cette continuité là aussi » dévoile Mickaël Landreau dans le Canal Football Club.

Les Bleus de retour au premier plan ?

Malgré une demi-finale à l'Euro 2024, les Bleus ont perdu de leur superbe auprès du public français en raison du peu d'entrain qui transpirait à chaque match. La victoire face à la Croatie a peut-être réussi à en réconcilier certains et l'attitude de Kylian Mbappé a sûrement quelque chose à voir avec cela.