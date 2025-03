PSG : Du jamais vu se prépare !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'imposant largement face à l'ASSE ce samedi, le PSG a consolidé encore un peu plus sa place de leader de Ligue 1 et le club se rapproche d'un nouveau titre de champion de France. Le club de la capitale n'a toujours pas perdu le moindre match depuis le début de la saison et continue d'augmenter sa série de victoires consécutives à l'extérieur. D'ailleurs, les hommes de Luis Enrique s'apprêtent à battre un incroyable record vieux de 32 ans.

Comme il en a pris l'habitude ces dernières années, le PSG domine largement le championnat de France et s'apprête à recueillir un nouveau titre. L'objectif est clair : il ne faut pas perdre de match en Ligue 1 et pour le moment les choses se passent bien. D'ailleurs, le club de la capitale a encore signé une large victoire à l'extérieur samedi et lors du prochain déplacement à Nantes, un record pourrait être battu.

Le PSG sur le point de battre un record

Le PSG vient d'égaler un record qui concerne les cinq grands championnats européens. Les hommes de Luis Enrique ont atteint les 38 matches sans défaite à l'extérieur d'affilée en battant Saint-Etienne, une performance exceptionnelle réalisée par le Milan AC également, il y a 32 ans. A l'époque, c'est Fabio Capello qui occupait le poste de coach.

Le PSG prêt à tout face à Nantes

La dernière fois que le PSG a perdu une rencontre de Ligue 1 à l'extérieur, c'était face à Monaco le 11 février 2023, lorsque Christophe Galtier était aux commandes. Depuis, le club affiche un bilan de 30 victoires et 8 nuls et donc 0 défaite. Un vieux record pourrait donc tomber le 22 avril prochain, lorsque le PSG se déplacera sur la pelouse de Nantes. Avant cela, il y aura d'abord plusieurs rendez-vous à négocier, à commencer par le quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa.