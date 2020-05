Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier verrait une porte se fermer pour son avenir !

Publié le 9 mai 2020 à 22h45 par Th.B.

Bien que L’Équipe ait assuré que Manchester United aurait démarché le clan Thomas Meunier pour une éventuelle arrivée à l’intersaison, les Red Devils ne s’intéresseraient pas au profil du latéral droit du PSG.

Et si Thomas Meunier marchait dans les pas de Serge Aurier en quittant le PSG pour Tottenham ? C’est du moins la tendance qui semble prendre ce dossier. ESPN révélait d’ailleurs dernièrement que Pini Zahavi pourrait faciliter cette opération en servant d’intermédiaire. Le 28 avril dernier, le 10 Sport vous a assuré que cette information était tout bonnement une fake news. Zahavi ne s’est pas immiscé dans le dossier Meunier qui connaîtrait un tournant conséquent ce samedi.

Manchester United finalement pas dans le coup pour Meunier ?