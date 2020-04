Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Une fake news autour de Thomas Meunier

Publié le 28 avril 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier intéresserait Tottenham et José Mourinho. Avec un intermédiaire bien connu des dirigeants parisiens pour faire avancer le dossier ? Le 10 Sport fait la lumière sur cette information.

Si les chances de voir Thomas Meunier sous les couleurs du PSG la saison prochaine sont quasiment inexistantes, le joueur n’a pas encore officialisé sa prochaine destination. Libre de s’engager dans le club de son choix, le Belge aurait en effet déjà trouvé un accord avec une écurie dans laquelle il pourrait s’engager gratuitement, son contrat avec le PSG prenant fin au 30 juin. Reste à savoir si ce sera le Borussia Dortmund, avec qui il y a effectivement des discussions depuis plusieurs semaines. Ou des écuries comme Naples et Valence, dont il se murmure qu’elles pourraient être en mesure de le signer. Selon les informations du 10 Sport , lorsque Thomas Meunier a signé au PSG, il avait également une très belle proposition de Naples. L’intérêt des Napolitains n’aurait rien de surprenant.

Pas de Pini Zahavi dans le dossier Meunier