Mercato - Real Madrid : Une occasion en or pour Zidane avec Mané ?

Publié le 28 avril 2020 à 8h30 par A.C.

Sadio Mané, star de Liverpool, pourrait bel et bien prendre la direction du Real Madrid.

Régulièrement lié au Real Madrid ces dernières saison, Sadio Mané pourrait enfin faire le grand saut. Nous vous révélions en décembre dernier qu’un premier contact a été noué entre le joueur de Liverpool et le club madrilène. La presse britannique est allée plus loin, puisqu’elle a annoncé que Zinedine Zidane aurait personnellement discuté avec Mané, afin de le convaincre de le rejoindre à Madrid. Du côté de Anfield on souhaiterait garder le Sénégalais, mais une vente pourrait notamment servir pour arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Des tensions entre Mané et Klopp ?