Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte se fermerait pour Coutinho !

Publié le 28 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Philippe Coutinho souhaiterait trouver un nouveau challenge, n’étant plus désiré que ce soit au Bayern Munich ou au FC Barcelone. Cependant, Chelsea ne semblerait plus être une option viable pour l’international brésilien.

De quoi sera fait l’avenir de Philippe Coutinho ? Prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison par le FC Barcelone, l’international brésilien n’aurait pas apporté satisfaction au staff technique du club bavarois et aux dirigeants munichois. En ce sens, Coutinho ne devrait pas prolonger son expérience en Allemagne alors qu’il figure une option d’achat fixée à 120M€ dans le prêt convenu entre les deux clubs. Un retour au FC Barcelone semble être une certitude à ce jour, mais ni le Barça , ni le joueur ne souhaiterait poursuivre leur collaboration la saison prochaine. Ainsi, un prêt ou un transfert sec devrait se dessiner à l’intersaison. Agent de Coutinho, Kia Joorabchian discuterait exclusivement avec Chelsea, comme Tuttosport le révélait ces derniers jours. Mais un transfert chez les Blues serait peu probable.

Chelsea fermerait ses portes à Coutinho