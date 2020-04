Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal prêt à faire un énorme sacrifice pour Lautaro Martinez ?

Publié le 27 avril 2020 à 10h30 par A.D.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, Eric Abidal voudrait absolument recruter Lautaro Martinez. Le secrétaire technique du FC Barcelone serait prêt à sacrifier Sergi Roberto pour se donner les moyens de ses ambitions.

Eric Abidal voudrait à tout prix recruter Lautaro Martinez, et Sergi Roberto pourrait en faire les frais. Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans, le secrétaire technique du FC Barcelone serait déjà en quête de son successeur. Dans cette optique, Eric Abidal aurait déjà coché plusieurs noms, et en particulier celui de Lautaro Martinez. Et pour pouvoir attirer le buteur de l'Inter vers le Camp Nou, l'ancien pensionnaire de l'OL serait prêt à faire un énorme sacrifice.

Sergi Roberto sacrifié pour Lautaro Martinez ?