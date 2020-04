Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l'action pour Cavani !

27 avril 2020

Alors qu’Edinson Cavani voit son bail arriver à son terme à la fin de la saison, le PSG serait enclin à le prolonger et lui aurait offert un nouveau contrat.

Et si Edinson Cavani restait finalement au PSG ? Au début de la saison, l’histoire semblait écrite pour l’attaquant uruguayen. En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani allait quitter Paris et rejoindre un nouveau club. La Juventus, Newcastle ou encore l’Atlético se seraient positionnés en vue du prochain mercato et l’aventure parisienne allait prendre fin. Mais la crise sanitaire aurait bousculé l’avenir tout tracé de Cavani. L’Equipe annonçait samedi que l’entourage du joueur envisagerait toutes les possibilités notamment celle de rester au PSG. Le club de la capitale qui aurait changé son fusil d'épaules sur ce dossier notamment suite aux pertes financières subies à cause de la crise du COVID-19.

Cavani au PSG jusqu’en 2022 ?