Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Icardi... Qui sera le grand perdant ?

Publié le 27 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Face à la crise du Covid-19, le Paris Saint-Germain va probablement devoir trancher entre Mauro Icardi et Edinson Cavani. Et ces dernières semaines, la tendance du début de saison semble s'être inversée en faveur du Matador.

Déjà très actif en coulisse, Leonardo travaille sur les contours du futur effectif du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, les priorités de recrutement se tournent vers les deux couloirs de la défense et le milieu de terrain. Mais le directeur sportif parisien va également devoir trancher pour le poste d'avant-centre. Compte tenu de la crise sanitaire, le PSG ne devrait pas recruter à ce poste, mais il va falloir trouver une solution. Et pour cause, le club de la capitale compte deux grands buteurs dans son effectif qu ne seront plus sous contrat à partir du 1er juillet. Le contrat d'Edinson Cavani arrive effectivement à échéance tandis que le prêt de Mauro Icardi prend fin. Et Leonardo va devoir trancher.

Cavani ou Icardi, le dilemme de Leonardo