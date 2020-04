Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Olivier Giroud a changé les plans d'Edinson Cavani !

Publié le 26 avril 2020 à 10h15 par A.M.

Alors que Chelsea semblait être une destination possible pour Edinson Cavani, dont le contrat au PSG prend fin à l'issue de la saison, les Blues ont décidé de conserver Olivier Giroud, ce qui ferme la porte du club londonien pour le Matador.

Cet été, l'avenir d'Edinson Cavani va faire parler. Et pour cause le contrat du Matador au Paris Saint-Germain prend fin à l'issue de la saison et il est donc libre de s'engager avec le club de son choix. Toutefois, une prolongation n'est finalement pas à exclure compte tenu de la crise sanitaire qui change les plans du club de la capitale. Malgré tout, l'attaquant uruguayen ne manque pas de sollicitations. Ainsi, Boca Juniors, l'Atlético de Madrid ou encore des clubs anglais sont sur les rangs à l'image de Manchester United et de Chelsea. Toutefois, Olivier Giroud pourrait bien bouleverser les plans d'Edinson Cavani...

Chelsea conserve Giroud