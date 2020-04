Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 26 avril 2020 à 10h00 par La rédaction

Sur les tablettes de nombreux clubs européens, Luka Modric serait désormais au cœur d’une guerre entre l’Inter Milan et l’AC Milan. Mais aux dernières nouvelles, le Croate aurait d’ores et déjà fait son choix pour la suite de sa carrière !

Le prochain mercato du Real Madrid devrait être très mouvementé. Si les dirigeants de la Casa Blanca espèrent bien ramener du sang frais à une équipe qui en a bien besoin, ils auront aussi fort à faire pour garder leurs piliers. Effectivement, entre le dossier Erling Haaland mais aussi Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait faire peau neuve dès juin prochain en vendant aussi les joueurs les plus anciens comme Luka Modric. À 34 ans, le Croate est en cruelle perte de vitesse. Le Ballon d’Or 2018 pourrait toutefois rebondir en Italie où deux clubs voisins lui ouvriraient les portes...

Modric veut rester !