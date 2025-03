Longoria : La clause incroyable dans son contrat à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre 2023, alors que l’OM est plongé dans la crise, Marcelino démissionne de son poste d’entraîneur. Avec ce départ du technicien espagnol ainsi que celui de Javier Ribalta, on s’attend à ce que Pablo Longoria en fasse de même. Finalement, le président de l’OM n’a pas bougé. Il faut dire qu’une clause dans son contrat rendait difficile son départ. Explications.

La crise qui a frappé l’OM en 2023 était violente. C’est d’ailleurs celle-ci qui a poussé Marcelino a posé sa démission. Etant donné le départ de l’Espagnol, le départ de Pablo Longoria, président du club phocéen, était également redouté. Celui-ci n’aura toutefois pas eu lieu. Et pour cause…

De Zerbi : Licenciement imminent, ça va bouger à l'OM ?

➡️ https://t.co/GhSliKKylI pic.twitter.com/3TCM402oPM — le10sport (@le10sport) March 12, 2025

Quitter l’OM est compliqué

Si Pablo Longoria n’a pas quitté l’OM en 2023, c’est notamment à cause d’une clause dans son contrat. En effet, dans le podcast de La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin explique à propos de cette clause à laquelle il n’a pas voulu croire : « J’apprends par une source que c’était assez simple pour Marcelino de partir, il s’est mis d’accord voilà. Ça peut être assez simple pour Ribalta de partir. Ça peut être beaucoup plus compliqué pour Longoria parce qu’il aurait une clause. Au début, je n’y crois pas trop ».

« S’il a envie de partir de son propre chef, il doit payer un certain montant »

« S’il a envie de partir de son propre chef, il doit payer un certain montant, qu’on n’a pas, mais qui est assez élevé. Je vérifie auprès d’autres personnes, d’autres sources, c’est vrai. Je ne l’avais pas sorti par prudence, je trouvais ça un peu gros et je me posais la question du droit français par rapport au droit américain. Mais en tant que président de l’OM, il est lié au groupe McCourt », précise ensuite Alexandre Jacquin.