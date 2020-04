Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage qui en dit long sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 26 avril 2020 à 7h15 par Th.B.

Cherchant toujours à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid suivrait avec attention l’évolution de la situation de l’attaquant français au PSG et ne compterait pas lancer d’offensive. Du moins, pour le moment.

Alors que Liverpool a approché le clan Mbappé par l’intermédiaire de Jürgen Klopp qui a contacté Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité ce samedi, le Real Madrid aurait une approche différente de celle des Reds . En effet, le club merengue aurait toujours la ferme intention de recruter la pépite du PSG à terme, mais envisagerait de prendre son temps. Florentino Pérez ne souhaiterait pas ternir ses relations avec son homologue Nasser Al-Khelaïfi. En ce sens, le président du Real Madrid suivrait avec attention la situation contractuelle de Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022.

« À aucun moment le Real Madrid va vouloir une guerre avec le PSG comme le Barça a pu le faire avec Neymar »