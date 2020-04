Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar est déjà réglé !

Publié le 26 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Bien que la presse catalane ne cesse d'assurer que le FC Barcelone a toutes ses chances pour le retour de Neymar, Javier Tebas, président de la ligue espagnol, et Wagner Ribeiro, agent proche du clan du Brésilien, assurent le contraire.

Un an après, le feuilleton Neymar est de retour. En effet, le Brésilien est régulièrement en Une des médias catalans qui assurent que le FC Barcelone fait du numéro 10 du PSG sa priorité cette été. Sport allant même jusqu'à assurer que Neymar allait une nouvelle fois demander son départ. Toutefois, avec la crise du Covid-19, le Barça pourrait avoir du mal à financer une telle opération, d'autant plus que d'autres postes sont à renforcer en priorité. Quoi qu'il en soit, pour Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, aucun transfert à ce montant-là sera conclu cet été. « Aujourd'hui, le prix de départ de Neymar est de 164M€. C'est un prix qui n'existait pas il y a un an. Mais nous aurons très peu d'opérations supérieures à 50M€ », confie-t-il à ESPN .

Déjà la fin du feuilleton Neymar ?