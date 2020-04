Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient déjà le successeur de Lihadji !

Publié le 26 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Issac Lihadji va pourtant partir avant même la signature de son premier contrat professionnel afin de rejoindre très probablement le LOSC. Un coup dur pour l'OM qui pourrait toutefois faire un heureux : Marley Aké.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Isaac Lihadji (18 ans) va rejoindre le LOSC. Une information confirmée par L'Equipe ces derniers jours. Egalement convoité par le Borussia Dortmund, le jeune ailier a finalement opté pour Lille qui, sous l'impulsion de Luis Campos, est devenu un spécialiste pour révéler les grands talents. Isaac Lihadji en est un et va donc traverser la France afin de rejoindre le club nordiste alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'OM. Un gros coup dur pour les Phocéens puisque Jacques-Henri Eyraud n'a jamais caché sa volonté de miser sur la formation, et celui qui aurait justement pu incarner la réussite du centre de formation de l'OM a décidé de mettre son talent au profit d'une autre équipe. Mais dans cette affaire, c'est bien un autre jeune Marseillais qui pourrait se révéler.

Aké grand gagnant du départ de Lihadji ?

En effet, avec le départ d'Isaac Lihadji, Marley Aké voit un boulevard s'ouvrir devant lui. Moins précoce et probablement moins prometteur que le futur Lillois, l'attaquant de 19 ans n'en reste pas moins une belle promesse du centre de formation de l'OM. Et surtout, André Villas-Boas semble lui faire confiance. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec son club formateur, Marley Aké est déjà apparu à 13 reprises sous le maillot marseillais cette saison. Certes, il se contente la plupart du temps de bout de matches, mais il semble avoir tiré son épingle du jeu puisque le technicien portugais compte sur lui. Capable d'évoluer en pointe et sur le côté gauche, Marley Aké pourrait donc être le grand bénéficiaire du départ d'Isaac Lihadji qui semblait lui barrer la route vers le chemin de l'effectif professionnel.