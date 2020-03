Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Lihadji promis au LOSC ?

Publié le 16 mars 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’OM, Isaac Lihadji discute activement avec plusieurs écuries. Et notamment avec le LOSC, avec qui les choses avancent très bien.

Considéré comme l’un des grands talents de l’OM pour les années à venir, Isaac Lihadji n’explosera pas au grand jour sur la pelouse du Stade Vélodrome. La situation contractuelle du jeune marseillais de 17 ans (il en aura 18 au mois d’avril) est complexe depuis plusieurs mois et les dirigeants phocéens ne sont pas parvenus à un accord pour lui faire signer son premier contrat professionnel. Une grande déception pour les supporters marseillais, qui croient beaucoup en lui, mais Lihadji va s’engager librement dans le club de son choix. Et il est fort possible que ce soit dans un club de Ligue 1…

Discussions très avancées avec Lille