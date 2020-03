Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu est fixé pour le prix d'une piste offensive !

Publié le 15 mars 2020 à 21h30 par A.D.

Très en vue du côté de Leverkusen, Kai Havertz susciterait l'intérêt du FC Barcelone, du Bayern et de la Juventus. Selon l'entraineur allemand, Peter Bosz, la pépite de 20 ans sera vendu l'été prochain pour plus de 100M€.

Le départ de Kai Havertz serait inévitable. C'est en tous les cas ce qu'a expliqué Peter Bosz, le coach du Bayer Leverkusen. Très performante avec le club allemand, la pépite de 20 ans aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Toutefois, le club blaugrana ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Kai Havertz figurerait également sur les tablettes du Bayern et de la Juventus. Alors qu'il pourrait y avoir une bataille royale entre Quique Setién, Hans Dieter-Flick et Maurizio Sarri lors du prochain mercato estival, Peter Bosz a annoncé un départ à plus de 100M€ pour Kai Havertz.

«Ce sera un transfert à plus de 100M€»