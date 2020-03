Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans de Bartomeu chamboulés dans ce dossier à 80M€ ?

Publié le 14 mars 2020 à 22h00 par Th.B.

Dans les petits du FC Barcelone et du Bayern Munich, Kai Havertz (20 ans) figurerait aussi dans le viseur de la Juventus. Cependant, la Vieille Dame ne serait pas un réel concurrent au Barça dans cette opération.

Ces derniers mois, les plus grands clubs d’Europe se seraient penchés sur la situation de Kai Havertz en pleine forme avec le Bayer Leverkusen cette saison avec ses 6 buts et 5 passes décisives en Bundesliga et 3 buts et 2 passes décisives en Ligue Europa. Le PSG ainsi que le Real Madrid auraient à un moment donné coché le nom de l’international allemand dans leurs listes prioritaires. Dernièrement, le Bayern Munich en aurait fait de même, recherchant un joueur pour remplacer Philippe Coutinho la saison prochaine. Le Brésilien ne devrait pas être conservé à l’intersaison, lui qui est prêté par le FC Barcelone.

La Juventus superviserait Kai Havertz, mais refuserait de débourser la somme de 80M€