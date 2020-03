Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi au cœur d'un échange XXL cet été ?

Publié le 14 mars 2020 à 21h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi au PSG s’écrirait en pointillés, l’attaquant argentin pourrait offrir l’occasion à Leonardo de récupérer Miralem Pjanic, lui qui a fréquemment été annoncé dans le viseur du club de la capitale.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Mauro Icardi a peu à peu perdu sa place dans le onze de départ de Thomas Tuchel, la faute à une condition physique pas optimale et au regain de forme d’Edinson Cavani. Arrivé au PSG en provenance de l’Inter l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec une option d'achat de 70M€, l’Argentin de 27 ans pourrait ainsi ne rester à Paris qu’une seule saison et retourner en Serie A dans les prochains mois. Et si ces derniers temps la presse italienne n’a eu de cesse d’annoncer que la Juventus suivrait avec attention la situation de Mauro Icardi au PSG, les Bianconeri pourraient avoir trouvé une éventuelle solution pour récupérer le natif de Rosario.

La Juventus prête à échanger Pjanic contre Icardi ?