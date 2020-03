Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros problème interne avec Mauro Icardi ?

Publié le 14 mars 2020 à 8h15 par A.C.

Arrivé cet été en prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi ne semble pas être des plus heureux au Paris Saint-Germain.

Que se passe-t-il avec Mauro Icardi ? Il y a encore quelques mois, l’attaquant prêté par l’Inter cartonnait avec le Paris Saint-Germain et Leonardo semblait être prêt à lever l’option présente dans son contrat, fixée à 70M€. Depuis le début de l’année 2020, l’Argentin semble avoir perdu la confiance de Thomas Tuchel et de plus en plus de médias, notamment en Italie, annoncent un possible départ du PSG à la fin de la saison.

Icardi isolé au sein du vestiaire du PSG