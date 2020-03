Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi bientôt impliqué dans une opération avec... Dybala ?

Publié le 13 mars 2020 à 15h45 par A.D.

L'Inter aurait tiré un trait définitif sur Mauro Icardi. Si le PSG ne levait pas l'option d'achat de leur ancien capitaine, les Nerazzurri pourraient se servir de lui pour attirer Paulo Dybala.

L'Inter pourrait sacrifier Mauro Icardi pour récupérer Paulo Dybala. Dans une situation plus que délicate chez les Nerazzurri la saison dernière, l'international argentin a été prêté avec option d'achat au PSG l'été dernier. Selon les informations de Calciomercato.com , Mauro Icardi aurait déjà scellé son avenir. Le numéro 18 du PSG voudrait faire ses valises à la fin de la saison pour faire son retour en Italie, et pourquoi pas à l'Inter. Un scénario qui n'emballerait pas du tout le club lombard.

Un chassé-croisé entre Mauro Icardi et Paulo Dybala ?