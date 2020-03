Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi prêt à faire un choix surprenant pour quitter le PSG ?

Publié le 13 mars 2020 à 12h45 par A.D.

Mauro Icardi serait déterminé à quitter le PSG pour retrouver l'Italie. Dans cette optique, le buteur argentin serait prêt à tenter de se relancer à l'Inter.

Mauro Icardi ne serait pas contre un retour à l'Inter. En froid avec sa direction la saison dernière, le buteur argentin s'est retrouvé dans une situation plus que compliquée chez les Nerazzurri . Ce qui lui aurait fait perdre son brassard de capitaine et l'aurait poussé à faire ses valises pour rejoindre le PSG. Prêté avec option d'achat dans le club de la capitale, Mauro Icardi ne voudrait pas y rester la saison prochaine. Selon les informations de Calciomercato.com , l'attaquant du PSG voudrait à tout prix quitter la France et faire son retour en Italie. Et ce, même si ça devait l'obliger à faire son retour à l'Inter.

Mauro Icardi ouvert à un retour à l'Inter ?

D'après le média italien, Mauro Icardi serait ouvert à l'idée de se relancer à l'Inter. Sebastiano Esposito devrait être prêté la saison prochaine pour emmagasiner du temps de jeu et de l'expérience. De son côté, Alexis Sanchez serait partie pour faire son retour à Manchester United, tandis que Lautaro Martinez se rapprocherait du FC Barcelone. Alors qu'il ne devrait plus rester que Romelu Lukaku, Mauro Icardi serait convaincu d'avoir un nouveau coup à jouer à l'Inter. Le PSG est prévénu.