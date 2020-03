Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi en concurrence directe avec Haaland l’été prochain ?

Publié le 13 mars 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi intéresserait beaucoup la Juventus en vue du prochain mercato estival. Mais Erling Haaland serait également ciblé…

L’avenir de Mauro Icardi pourrait se jouer loin du PSG l’été prochain ! Jeudi, le journaliste italien Nicolo Schira annonçait que le buteur argentin, prêté cette saison au Parc des Princes par l'Inter avec une option d’achat fixée à 70M€, souhaitait retourner en Italie lors du prochain mercato. La Juventus serait déterminée à arracher la signature d’Icardi, mais le club bianconero ne pisterait pas uniquement le buteur du PSG…

Icardi/Haaland, un fauteuil pour deux à la Juve ?