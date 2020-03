Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Solskjaer sur l'avenir de Pogba !

Publié le 13 mars 2020 à 8h15 par A.D. mis à jour le 13 mars 2020 à 8h20

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Paul Pogba. Toutefois, à en croire Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, le champion du monde français ne devrait pas quitter les Red Devils l'été prochain.

Paul Pogba sera un joueur de Manchester United la saison prochaine. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red Devils . Lors du dernier mercato estival, La Pioche avait laissé clairement entendre qu'elle souhaitait quitter le club mancunien. Alors que le Real Madrid et la Juventus auraient souhaité sauter sur cette occasion, le champion du monde français aurait finalement été retenu par sa direction. Malgré tout, la Maison-Blanche et La Vieille Dame n'auraient pas oublié l'idée de recruter Paul Pogba. De son côté, Leonardo, qui souhaiterait renforcer considérablement le milieu de terrain du PSG, serait prêt à se mêler à la lutte lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu'il devrait y avoir une véritable bataille royale entre le PSG, le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer a estimé que son milieu de terrain français n'allait pas faire ses valises l'été prochain.

« Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là la saison prochaine»