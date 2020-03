Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a-t-il toujours sa place à Paris ?

Publié le 13 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Âgé de 35 et en fin de contrat, Thiago Silva ne semble plus aussi indispensable qu’auparavant. Selon vous, a-t-il toujours sa place au PSG ? C’est notre sondage du jour !

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a brisé la malédiction. Dans un Parc des Princes à huis clos, les joueurs de Thomas Tuchel ont renversé la vapeur et ont remporté la victoire face au Borussia Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des Champions (2-0). Ils se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 2016... et sans Thiago Silva. Le capitaine du PSG a en effet assisté au match depuis les tribunes, puisque Thomas Tuchel n’a pas voulu compter sur lui. Le Brésilien revenait à peine de blessure, mais son absence ne s’est pas vraiment faite remarquer. Marquinhos l’a remplacé à la perfection comme capitaine et Presnel Kimpembe a cadenassé Eirling Braut Haaland... qui avait créé des gros problèmes à Thiago Silva lors du match aller ! Plusieurs observateurs avisés n’ont d’ailleurs pas manqué de le faire remarquer...

Thiago Silva, le temps est-il venu de se dire aurevoir ?